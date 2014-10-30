西岡、日本シリーズで守備妨害

日本シリーズ2014第5戦でソフトバンクが1―0で阪神を下し、3年ぶり6度目の日本一に輝いた。9回一死満塁の好機で阪神の西岡剛が守備妨害を宣告され、併殺で試合終了した。

2014年12月11日

2014年11月5日

2014年11月1日

2014年10月31日

2014年10月30日