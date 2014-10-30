西岡、日本シリーズで守備妨害
日本シリーズ2014第5戦でソフトバンクが1―0で阪神を下し、3年ぶり6度目の日本一に輝いた。9回一死満塁の好機で阪神の西岡剛が守備妨害を宣告され、併殺で試合終了した。
2014年12月11日
2014年11月5日
2014年11月1日
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西岡剛の守備妨害に伏線あり? 「3球目を見送っていれば…」
乱調のSB・サファテに対し、2ボールから高めのボール気味の球に手を出した
日刊ゲンダイDIGITAL
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西岡剛の守備妨害を本人が言及「ギリギリに走ったのは事実」
「送球が当たってくれ!と白線ギリギリに走ったのは事実」と認めた
スポニチアネックス
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阪神・坂井信也オーナーが西岡剛のメンタルの強さを評価
「3ボール1ストライクから打ちに行った彼の勇気は称えたい」とコメント
スポニチアネックス
2014年10月31日
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西岡剛の守備妨害を見逃さなかった審判を賞賛 「よくぞ」
日本一の決まる試合で、よくぞ守備妨害のジャッジをしたと綴っている
J-CASTニュース
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長嶋一茂氏が日本シリーズ「守備妨害」の判定を解説中に半ギレ
守備妨害の解説中にスロー映像を促し、ストップを要請するも止まらなかった
トピックニュース
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西岡剛の守備妨害を岩本勉氏がラジオで批判? 「猛省が必要」
「西岡くんはアホなことしたんです。猛省が必要」とラジオで批判した
東スポWEB
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ソフトバンクの日本一決定にタイガースファン「腹が立つよ」と溜息
阪神ファンの1人は「1年間応援してきてこの終わり方?信じられない」と溜息
デイリースポーツ