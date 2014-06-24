池袋の脱法ハーブ暴走事故
『池袋の脱法ハーブ暴走事故 』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年1月15日
2015年11月22日
2015年11月20日
2014年7月2日
2014年6月29日
2014年6月28日
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池袋の暴走男、ネットで興味持つ
男は脱法ハーブについて「ネットで見て、また興味がわいてきた」と供述
日テレNEWS NNN
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蔓延する「脱法ハーブ」の怖さ
精神科医は、有名企業の会社員でも脱法ハーブにハマっている人がいると語る
日刊ゲンダイDIGITAL
2014年6月27日
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池袋暴走「まずいなと思った」
男は、運転中に意識がもうろうとしてまずいなと思ったと供述した
日テレNEWS NNN
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池袋の暴走犯、悪名をはせた過去
逮捕された男は、ヤミ金融業を営んだとして過去に逮捕歴がある
日刊ゲンダイDIGITAL
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池袋の暴走男は山本“KID”の徳郁の元マネ 「そんな人ではない」と驚きの声
男は、人気格闘家山本“KID”徳郁の元マネージャーだったこと分かった
東スポWEB
2014年6月26日
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池袋暴走の男「やべえことした。ハーブのせいだとわかった」 脱法ハーブはスマホで店を検索
逮捕された時のことについて容疑者は「やべえことをしてしまった」と話した
日テレNEWS NNN
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池袋暴走、植物片の入手先を捜索
25日、逮捕された男の車と自宅から、植物片が見つかったことがわかった
日テレNEWS NNN
2014年6月25日
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池袋暴走、容疑者の兄「なんで」
逮捕された男の兄は「なんでそうなったのか分からない」と話した
日テレNEWS NNN
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池袋の車暴走、容疑者は記憶なし
容疑者は「警察官に声をかけられるまで全く覚えていない」と供述している
日テレNEWS NNN
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池袋で脱法ハーブを吸った男性の車が暴走 女性1人が死亡 男女6人が重軽傷の惨事
はねられた歩行者のうち、20代の女性1人が死亡、男女6人が重軽傷を負った
日テレNEWS NNN