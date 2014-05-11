塚本まり子
『塚本まり子』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年10月27日
2014年7月25日
2014年7月16日
2014年6月15日
2014年6月10日
2014年5月28日
2014年5月21日
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大人AKB塚本が涙 音楽番組で洗礼
塚本の声が小さく、MCの矢部から「カスカスやん声!」と厳しい洗礼を受けた
モデルプレス
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大人AKB、キャッチフレーズ決定
番組の終わりには、塚本のキャッチフレーズも決定した
デイリースポーツ
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大人AKBの素顔にメンバーが仰天
塚本の予想外の天然ぶりに、メンバーからは「かわいい」「ヤバいとの声が続出
モデルプレス
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大人AKB塚本のグラビアに夫安心
グラビアが水着でないことを知って、夫は安心していたと塚本は明かした
週プレNEWS
2014年5月20日
2014年5月14日
2014年5月13日
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HKTメンバーが大人AKB塚本に牽制
同じく「まりり」の愛称を持つ山田は、「負けないくらい有名になりたい」とコメント
東スポWEB
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大人AKB塚本さんを気遣うまゆゆ
塚本さんが振付ミスをしたときも、「大丈夫!」 と声を掛け、自ら踊ってみせたという
ナリナリドットコム