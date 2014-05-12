大人AKB48
『大人AKB48』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年7月25日
2014年7月16日
2014年6月15日
2014年6月10日
2014年6月7日
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大人AKBの発言に会場ザワつく
「まりりりり、まりりりり、恋のポケベル鳴らしちゃうぞ」とキャッチフレーズを披露
デイリースポーツ
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大人AKBが感激 7万人の前で涙
7万人の観客を前に自己紹介し、「嬉しくて感激しちゃう」と涙を流しながら喜んだ
モデルプレス
2014年6月4日
2014年5月28日
2014年5月21日
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大人AKB塚本が涙 音楽番組で洗礼
塚本の声が小さく、MCの矢部から「カスカスやん声!」と厳しい洗礼を受けた
モデルプレス
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大人AKB、キャッチフレーズ決定
番組の終わりには、塚本のキャッチフレーズも決定した
デイリースポーツ
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大人AKBの素顔にメンバーが仰天
塚本の予想外の天然ぶりに、メンバーからは「かわいい」「ヤバいとの声が続出
モデルプレス
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大人AKB塚本のグラビアに夫安心
グラビアが水着でないことを知って、夫は安心していたと塚本は明かした
週プレNEWS
2014年5月20日
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大人AKB・まりりに夫が「心配」
夫からはAKBのレッスンについて「心配しながら見ています」と明かされた
デイリースポーツ
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高橋愛、大人アイドルに消極発言
大人モー娘。について聞かれた高橋は、「今踊ったら、笑われるんじゃないか」と語った
スポニチアネックス
2014年5月14日
2014年5月13日
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HKTメンバーが大人AKB塚本に牽制
同じく「まりり」の愛称を持つ山田は、「負けないくらい有名になりたい」とコメント
東スポWEB
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大人AKB塚本さんを気遣うまゆゆ
塚本さんが振付ミスをしたときも、「大丈夫!」 と声を掛け、自ら踊ってみせたという
ナリナリドットコム