川又堅碁はJリーグ・ジュビロ磐田所属のプロサッカー選手。1989年10月14日生まれ、愛媛県出身。
川又はサッカー元日本代表で、現在はケガの影響もありJ3チームに所属
週刊女性PRIME
乱暴になりがちだが、夫の元日本代表・川又堅碁には「言ってない」と告白
デイリースポーツ
川又が2017年にJ1磐田に移籍した後に知り合い真剣交際に発展したという
日刊スポーツ
34分に川又堅碁のゴールで先制すると、この1点を最後まで守り切った
SOCCER KING
85分に川又堅碁が決めたゴールは試合後にオウンゴールと判断され幻となった
livedoorスポーツ
32歳で迎える2022年のW杯では「日本人離れしたFWになりたい」と決意
サッカーダイジェストWeb
GK中村航輔とFW川又堅碁は、選出される可能性があるとの見解
ZONO'S EYE
「目に見える形で結果を出したい」「FWは数字だから」と振り返った
「着信が2件来ていて、何かやらかしたかな」と強化部長の電話で知ったそう
ゲキサカ
「俺のせいですよ、今日は」と立て続けに迎えたチャンスを逃した川又堅碁
環境を変えることで、眠っていた才能を開花させた選手は少なくないと筆者
川又堅碁と永井謙佑は名古屋のチームメートだが、結果を残せなかったと指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
清武は症状が重く、近日中に日本で手術を受けるとしている
清武弘嗣は右足の痛みで練習には参加しなかったと霜田正浩技術委員長は説明
青山敏弘のゴール時に比べ、川又堅碁のゴール時の反応が薄かった
ハリルホジッチ氏は「ブラボー、おめでとうと言いたい」と大量5得点を祝福