Chage
『Chage』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年9月11日
2019年8月31日
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「波瀾万丈な40年」ChageがASKA脱退を受けファンを前に報告
「順風満帆であって欲しかった」が「波瀾万丈な40年となりました」とポツリ
スポーツ報知
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ASKA脱退後初ライブでChageのMCにファン涙「後悔はしてない」
MCでは「残念だけど後悔はしてない」と語り、ユニットの曲などを熱唱
スポニチアネックス
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チャゲアス解散原因はギャラ配分か Chageの主張でバランス崩れた？
ASKAはブログで、ギャラの配分を巡るChageの主張でバランスが崩れたと言及
日刊ゲンダイDIGITAL
2019年8月30日
2019年8月26日
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ASKAが脱退を表明 ユニット名「CHAGE and ASKA」はどうなる？
そうしたなか、ネットではファッションブランド「niko and…」が話題に
女性自身
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坂上忍がASKAとChageの関係性を告白「なかなか面と向かって…」
Chageと話す場がなかったとするASKAに対し、坂上忍は過去の取材を回顧
スポニチアネックス
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Chage「とても残念な思い」 ASKA脱退表明から一夜明けコメント
Chageは一夜明けた26日に、ファンクラブサイトでコメントを発表
スポニチアネックス