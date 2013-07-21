『ハマカーン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
バラエティ番組が苦手だというボケ担当・神田伸一郎の根深すぎる闇が爆発
テレ朝POST
「夫婦の日」の22時22分に、婚姻届を出したという
オリコンニュース
「私の弟でいることがそんなに恥ずかしいの？」と謝られたことがあるという
デイリースポーツ
弟のハマカーン・神田伸一郎は、プラチナカードをもらったという
トピックニュース
デザインが被ってしまうことについて「もうしょうがないっすよね！」とした
海で水切りをした石が弟に当たった際、うのは「隕石だよ」と言い張った
日刊スポーツ
浜谷健司は村本大輔のゲスキャラについて「9割は作り話ですよ」と暴露した
応募資格は13年と同じく、プロなら芸歴無制限
スポニチアネックス
神田伸一郎は、姉のうのだけが自分に賛成してくれたと学生生活を振り返った
東スポWEB
先輩の東MAXに焼き鳥をおごってもらい、キングの椅子に座らせてもらったそう
ナリナリドットコム
これを見た複数のTwitterユーザーが神田に向け非難のツイートを投稿した
有吉から「デカイ声で見当違いのガヤ入れ過ぎ！」と本質的な指摘を受けた
Techinsight