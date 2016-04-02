『パリス・ジャクソン』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
週刊女性PRIME
80ほどあるタトゥーをすべて隠し、現地時間4日のグラミー賞に登場した
中央日報
交際相手とともにフォークデュオとして、音楽活動をしているパリス
ナリナリドットコム
手首を切り、警官や救急隊員らが駆けつけ病院に搬送されたという
日刊スポーツ
膿瘍を摘出する手術を受けていたと、Instagramで報告した
「動物があのような扱いを受けていることに納得できなかった」と説明
女子SPA！
15歳で自殺未遂を起こすなど、複雑な思春期を経たという
Techinsight
友人か恋人同士なのかなど、関係に関するコメントは発表していない
ヒッチハイカーを乗せ食事まで提供したが、デビットカードを盗まれたという
服を着ておらず、脇の無駄毛を自然のまま見せているパリス
仏パリでのシャネルの広告撮影で白いブラウスにタイトスカート姿を披露
シャネルの撮影に参加したパリスは、撮影した写真をインスタグラムにアップ
「ハッピーな家族生活に挑戦している」とパリスと親しい情報筋
モヒカン刈りでパンクロッカーといった風貌の、ドラマーだという
東スポWEB