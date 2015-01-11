『電車内のベビーカー論争』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
集英社オンライン
電車で使うと怒られることがあると告白し、ネットでは共感する声が
Smart FLASH
SNSでは女性から「派手髪」にしたら、男性から絡まれなくなったとの声も
週刊女性PRIME
前輪から電車を降りようとすると「実はヒヤッ！とするんです」と警告
J-CASTニュース
朝、乳児を連れてキャリーバッグ＆ベビーカーを持ち、乗車していたという
Techinsight
お互いの危険性を述べ、病院の予約や出勤時間などをずらせないのかと提起
キャリコネニュース
ベビーカーとよく似た見た目のため、違いを周知する目的で作った、と同社
Jタウンネット
ベビーカーの親子が降りる際、通れるように人混みが割れたという
ガジェット通信
ベビーカー利用時に「嫌な思いをした」と回答した人は56.8％と半数以上
利用中に睨まれるそうで「ベビーカーに車載カメラつけてやろうかな」と発言
スポーツ報知
「集団で移動して邪魔」など、使用者のマナーに対する苦情も寄せられている
日テレNEWS NNN
ネットでは謝罪を擁護する意見もあるが、否定的な意見も少なくないそう
東スポWEB
邪魔なので畳んでほしいという意見がある一方、仕方ないという声も
マイナビウーマン