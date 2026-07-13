 「住みたい街」と評される人気のエリアにも、掘り起こしてみれば暗い歴史が転がっているものだ。そんな、言わなくてもいいことをあえて言ってみるという性格の悪い連載「住みたい街の真実」。


 書き手を務めるのは『これでいいのか地域批評シリーズ』（マイクロマガジン社）で人気を博すルポライターの昼間たかし氏。第22回は、混沌の街「埼玉県・西川口」を歩く。


違法風俗街から多国籍カオスへ…「欲望の街」の現在地



 駅を降りて西口へ。


 いささかくたびれた感じのホームから橋上駅舎を抜けて外に出ると、かつての欲望に満ちたギラギラとピンクの街は、もうそこにない。

駅ビルに使う機会が多そうなチェーンはそれなりに入居していた


 代わりに聞こえてくるのは中国語、そしてベトナム語。あと、ヒンディー語らしき言葉も混じる。日本語は、どこからも聞こえてくる気配がない。日本語の看板に交じって目立つのは、赤地に黄色い星……ベトナム国旗だ。一歩、街に足を踏み出せば、飛行機に乗ってもいないのにアジアの空気である。ワクワク感が止まらない。


 今や東京都内は、住むことすら困難になりつつある。都心各駅まで30分足らずという立地を、これだけ安く買い叩ける街は、もう東京近郊にそう残っていない。西川口は、住みたいかどうかを悩んで選ぶ街ではない。妥協で選ぶ街でもない。好んで住むべき街である。

駅前からして、こんな光景が見られる。オシャレさがなさすぎて身体の力が抜ける


 もっとも、20年ほど前の西川口は、今からは想像もつかない「ヤバい街」の代名詞だった。最盛期には200軒を超える違法風俗店がひしめき、1万円以下で本番行為まで提供する店が当たり前。アダルト系メディアは判で押したように「NK流」を連呼した。おまけにJR西川口駅を挟んで東に川口オートレース場、西に風俗街。ギャンブル性風俗という、欲望の二択しか用意されていない街だった。地元民でもない限り、この駅で降りる理由はひとつしかなかったと言っていい。