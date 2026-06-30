開催：2026.6.30 会場：ヤンキースタジアム 結果：[ヤンキース] 3 - 7 [タイガース] MLBの試合が30日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとタイガースが対戦した。 ヤンキースの先発投手はライアン・ウェザーズ、対するタイガースの先発投手はケーシー・マイズで試合は開始した。 1回表、4番 スペンサー・トーケルソン 4球目を打って