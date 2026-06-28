開催：2026.6.28 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 5 - 0 [ブレーブス] MLBの試合が28日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとブレーブスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はローガン・ウェブ、対するブレーブスの先発投手はブライス・エルダーで試合は開始した。 2回裏、4番 ラファエル・ディバース 5球目を打ってセンターへのホームラ