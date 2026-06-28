開催：2026.6.28 会場：アメリカンファミリー・フィールド 結果：[ブリュワーズ] 2 - 8 [カブス] MLBの試合が28日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとカブスが対戦した。 ブリュワーズの先発投手はカイル・ハリソン、対するカブスの先発投手はデービッド・ピーターソンで試合は開始した。 1回裏、1番 ジャクソン・チョウリオ 初球を打