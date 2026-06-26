定例の大分県議会は最終日を迎え、県が来年の導入を目指す「宿泊税」の条例制定案や総額76億円の補正予算案などが可決されました。 【写真を見る】来年導入目指す「宿泊税」条例賛成多数で可決大分県議会最終日 定例会最終日の26日は、県が来年の導入を目指す宿泊税の条例制定案など15議案の採決が行われました。 総額76億円余りの一般会計補正予算案には、宿泊税導入に伴う関連費用6億7000万円のほか中東情勢の悪化に伴う