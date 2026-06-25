恐喝未遂で逮捕されていた男性が不起訴処分となりました。不起訴となったのは長野県の無職の40代の男性です。男性は金沢市に住む男性を電話で脅迫し、現金を脅し取ろうとしたとして逮捕されていましたが、逮捕段階の調べでは「被害者から金を返してもらおうとしただけ」と容疑を否認していました。金沢地検は、不起訴の理由について「公判維持の観点から慎重に判断した結果」としています。