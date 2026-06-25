視聴率の低下を理由に、9月末でレギュラー放送が終わることが報じられている『有吉の壁』（日本テレビ系）。6月24日放送の2時間スペシャルが、話題となっている。「この日は、35組75人の芸人が、遊園地・学校・飲食店が並ぶ横丁というステージでネタを披露しました。有吉さんにウケればポイント獲得、×なら即帰宅で、最後まで残り、もっとも多くポイントを稼いだ芸人が優勝、というルールでした」（芸能担当記者）U字工事や四