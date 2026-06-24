6月16日放送のライオンズナイターでは、甲子園球場で行われたの阪神―西武3回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西口文也監督にインタビューした模様を放送した。交流戦好調の要因を訊いた。 ――他球場での試合もありますが、この試合次第では交流戦優勝が決まるという大事な一戦になります。今の気持ちを聞かせてください。 西口「いまのところはいつもと変わらずといった感じです」 ―