パーキンス氏が絶賛「本当にロケットだ」【MLB】ドジャース 2ー1 ツインズ（日本時間23日・ミネソタ）ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で17号先頭打者弾を放った。試合開始直後のわずか2球目を完璧に捉えた衝撃の一撃に対し、敵地・ツインズの地元放送局は「すごい打球音です」などと絶句。言葉を失い、13秒間も沈黙した。衝撃のアーチは初