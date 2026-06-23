●再び登場した宮沢賢治の言葉 政界を追い出された星野茉莉(黒木華)が、市井に生きる政治素人のスナックのママ・月岡あかり(野呂佳代)をスカウトし、東京都知事選に挑む姿を描く、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『銀河の一票』(毎週月曜22:00〜 ※FOD・TVerなどで配信)の第10話が、22日に放送された。宮沢賢治の言葉に感化された五十嵐(岩谷健司)は、これまでのように勝つための手段を選ぶのではなく、あかりと茉莉とともに「正しく