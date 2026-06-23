U-NEXTは、2026年7月13日23時30分より、韓国ドラマ『君へと続く僕のドリーム!』を韓国での放送と同時に「U-NEXTオリジナル」として独占見放題で配信開始する。U-NEXTにて『君へと続く僕のドリーム!』の独占配信が開始『君へと続く僕のドリーム!』は、10代の終わりに初恋を経験した二人が15年ぶりに再会し、夢と愛をともに追いかけていく甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディ。世界の映画祭を席巻した天才映画監督ウ‧