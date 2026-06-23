ファン・イニョプ×イ‧ヘリ主演のドラマ『君へと続く僕のドリーム!』が7月13日よりU-NEXTで独占配信開始
U-NEXTは、2026年7月13日23時30分より、韓国ドラマ『君へと続く僕のドリーム!』を韓国での放送と同時に「U-NEXTオリジナル」として独占見放題で配信開始する。
U-NEXTにて『君へと続く僕のドリーム!』の独占配信が開始
『君へと続く僕のドリーム!』は、10代の終わりに初恋を経験した二人が15年ぶりに再会し、夢と愛をともに追いかけていく甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディ。世界の映画祭を席巻した天才映画監督ウ‧スビン役を演じるのは、『組み立て式家族~僕らの恋の在処~』（2024）『女神降臨』（2020）などで話題を集めたファン‧イニョプ。海外で活動するスビンは、初恋の相手への想いを胸に帰国し、15年越しの恋心と向き合う姿を多彩な魅力で描き出す。かつてスビンと映画監督への夢を共に語り合いながらも、現実の壁にぶつかって今は空虚な日々を送る生活密着型リポーター、チュ‧イジェ役を演じるのは『花が咲けば、月を想い』（2021）のイ‧ヘリ。忘れかけていた夢と恋心を取り戻していく様子に注目いただきたい。
■ストーリー
夢を叶えて帰国した天才映画監督ウ‧スビンと、夢を忘れたまま現実を生きる生活密着型リポーターのチュ‧イジェ。10代の終わりに初恋を経験した2人は、30代になり15年ぶりに再会する。過去の不器用さを乗り越え、大人になった2人が再び夢と愛を追いかける甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディ。
■出演者
ファン‧イニョプ
イ‧ヘリ
ペク‧ソンチョル
イ‧ヨルム
■スタッフ
監督：ユ‧ソンドン
脚本：チョン‧ウンビ
© 2026 KT StudioGenie Co.,Ltd All rights reserved
U-NEXTにて『君へと続く僕のドリーム!』の独占配信が開始
『君へと続く僕のドリーム!』は、10代の終わりに初恋を経験した二人が15年ぶりに再会し、夢と愛をともに追いかけていく甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディ。世界の映画祭を席巻した天才映画監督ウ‧スビン役を演じるのは、『組み立て式家族~僕らの恋の在処~』（2024）『女神降臨』（2020）などで話題を集めたファン‧イニョプ。海外で活動するスビンは、初恋の相手への想いを胸に帰国し、15年越しの恋心と向き合う姿を多彩な魅力で描き出す。かつてスビンと映画監督への夢を共に語り合いながらも、現実の壁にぶつかって今は空虚な日々を送る生活密着型リポーター、チュ‧イジェ役を演じるのは『花が咲けば、月を想い』（2021）のイ‧ヘリ。忘れかけていた夢と恋心を取り戻していく様子に注目いただきたい。
夢を叶えて帰国した天才映画監督ウ‧スビンと、夢を忘れたまま現実を生きる生活密着型リポーターのチュ‧イジェ。10代の終わりに初恋を経験した2人は、30代になり15年ぶりに再会する。過去の不器用さを乗り越え、大人になった2人が再び夢と愛を追いかける甘酸っぱくも現実的なロマンティックコメディ。
■出演者
ファン‧イニョプ
イ‧ヘリ
ペク‧ソンチョル
イ‧ヨルム
■スタッフ
監督：ユ‧ソンドン
脚本：チョン‧ウンビ
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