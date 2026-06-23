ファン・イニョプ×イ‧ヘリ主演のドラマ『君へと続く僕のドリーム!』が7月13日よりU-NEXTで独占配信開始

ファン・イニョプ×イ‧ヘリ主演のドラマ『君へと続く僕のドリーム!』が7月13日よりU-NEXTで独占配信開始