リテールテックカンパニー イングリウッドと伊藤忠商事が、「チャンピオン（Champion）」の日本事業を運営するヘインズブランズ ジャパンの全株式をHanes Holdings U.S. Inc.から取得し、新たにChampion Japanとして共同運営していくことを発表した。イングリウッドが株式の過半を取得し、Champion Japanの社長はイングリウッドの黒川隆介社長兼CEOが兼任する。取得総額は非公表。チャンピオンの国内売上高（小売りベース）は現