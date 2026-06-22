水戸ホーリーホックは22日、GK西川幸之介と26-27シーズンの契約を更新したことを発表した。百年構想リーグでは19試合に出場していた。クラブを通じ、「百年構想リーグたくさんのご支援・ご声援をいただきありがとうございました。2026-27シーズンも水戸ホーリーホックでプレーさせていただきます。百年構想リーグは自分の物足りなさを感じる悔しいシーズンとなりました。半年での経験を活かし、チームを勝たせるGKとしてJ1残留