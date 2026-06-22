【写真】目黒蓮と向井康二の肩組みショット／目黒蓮の『SAKAMOTO DAYS』現場を深澤辰哉が来訪 Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の監督・福田雄一がXで、向井康二が撮影現場に訪れた際の写真＆エピソードを公開している。 ■「『たまたまゴルフ場が近かったんで寄りました』って言う向井くんがもの凄い照れ屋さんに見えたのは僕だけかな？」という福田視点のコメントも 福田は「今夜は向井くん、ご来訪