株式会社ケンコー・トキナーは、ZHIYUNのポータブルRGBライト「FIVERAY M60 Ultra」を6月19日（金）に発売した。価格はオープン。直販価格は2万7,800円。 重量430gのハンディタイプながら、出力60WのLEDライト。片手での操作やポケットへの収納も容易としている。 各ランプビーズに独立したレンズを搭載したことで、従来のポケットライトと比較して光効率が約6倍向上したという。1mの距離で