『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した三田悠貴「軽トラ女子」としてSNSでバズっているGカップグラドルの三田悠貴（みた・ゆうき）ちゃんが、6月22日（月）発売『週刊プレイボーイ27号』のグラビアに登場。柔らかく、まあるい爆乳を思う存分堪能できるグラビア、ドキドキと妄想が止まらない！【写真】三田悠貴のまあるい爆乳＊＊＊【軟乳だからこその苦労とは？】――三田ちゃん、今回も迫力満点のグラビアでした！三田