【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月21日放送の『相葉マナブ』では、相葉雅紀が大好きな旬のそら豆の魅力を堪能。また、悩めるサッカー少年に相葉がエールを送った。 ■「大好きなんだよね、そら豆」（相葉） 相葉雅紀が日本各地に出向き、土地の素晴らしさや旬の食材を学んでいく『相葉マナブ』。6月21日の放送では、相葉が小峠英二（バイきんぐ）、澤部 佑（ハライチ）、あばれる君と千葉県多古町へ。