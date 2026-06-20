今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた新作『ランドリーバッグ（2WAYタイプ）』。リュックのように抱えたり背負ったりして持ち運べる、2WAYタイプの便利なランドリーバッグです。洗濯物がたっぷり入るうえ、広口で出し入れも楽々！そのまま洗濯機に入れて洗えるので、家事が楽になりますよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ランドリーバッグ（2WAYタイプ）価格：￥330（税込）サイズ（約）：縦37cm×横20cm×高さ40cm