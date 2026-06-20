47都道府県の “最長寿企業” を調べ、多くの老舗を訪ね歩くと、そこには「伝統」という言葉からは想像できない光景が広がっていた。インバウンド需要に向き合う宿があり、高齢化で担い手を失った田畑を引き受ける農家があり、販路を海外に求める刃物店がある。取材先で飛び交うのは、昔話よりも現在進行形の話題ばかり。地域人口減少、人手不足、技術継承、原材料高、SNS対策――業種が違えば課題も変わるが、現場はいずれも