6月15日、バラエティ番組『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）が放送され、ゲストに森三中・黒沢かずこが登場。自身の幼少期について語ったが、その壮絶な内容に波紋が広がっている。この日は、芸人の素晴らしさを話し合う「芸人に憧れ直してもらおうSP」と題して、ニューヨーク・屋敷裕政、ダンビラムーチョ・大原優一など、お笑い芸人が勢揃い。黒沢は、芸人を目指した幼少期のきっかけを話したのだがーー。「黒沢さんはひ