6月14日、タレントのボビー・オロゴン容疑者が、知人女性に性的暴行を加えた不同意性交の疑いで逮捕され、衝撃を与えた。混乱が冷めやらないなか、ボビー容疑者の “セクハラ疑惑” が取りざたされ、波紋を呼んでいる。発端となったのは、6月17日の「デイリー新潮」の報道。「記事によれば、ボビー容疑者は2025年の音楽イベントで出資した会社の女性に対して、胸を触るなどの行為を繰り返したと伝えられています。被害を訴える
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