1972年から1986年まで放送された刑事ドラマ『太陽にほえろ！』（日本テレビ系）で活躍した俳優の長谷直美が、6月16日に自身のInstagramを更新。45年ぶりにドラマで共演した“赤ちゃん役”と偶然の再会を果たしたことを報告し、ファンから驚きの声が寄せられている。《こんな再会ってあるんだね たまたまレストランで隣あった彼女 「私赤ちゃんのとき太陽にほえろ！に出たことあるって亡くなった母が言ってました」と彼女な