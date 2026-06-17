タレントでモデルのローラが、6月11日に更新されたYouTubeチャンネル「TEDx Talks」に出演。語られた内容が話題となっている。天真爛漫で明るいキャラクターで知られるローラだが、その笑顔の裏には壮絶なものがあった。「動画のタイトルは『自分を愛する事。そして土の上で裸足になろう!』というもので、会場の観客を前に、自らの半生を語っています。バングラデシュ人の父親と日本人の母親の間に双子で生まれたローラさんは