元テレビ朝日社員・玉川徹氏の発言が波紋を呼んでいる。「6月16日放送の『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）では、W杯オランダ戦で劇的なドローを演じた日本代表の強さが話題になりました。すると、玉川氏は海外クラブでプレーする選手の活躍について『日本の場合は、海外に“出稼ぎ”に行って、その“出稼ぎ”の人たちに働いてもらっているという話でしょ？』と発言。続けて、『だけど、もしかするとそれだけでは