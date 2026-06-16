お刺身やお寿司、蕎麦などを引き立てるわさび。ですが、それ以外でなかなか使わず、いつの間にか賞味期限切れ間近に…ということも。ツンとした香りとピリッとした辛さが食欲をそそるわさびは、和えるだけでいつもの食材をぐっとおいしくしてくれる優秀な調味料として活躍してくれます。今回は手軽に作れるわさびレシピを4品ご紹介します。 ▼ねっとり食感がくせになる「長芋とアボカドのわさびドレッシング和え」 長芋とアボカ