15日、WEリーグのINAC神戸レオネッサは、阿部浩之新社長の就任記者会見を開催した。冒頭、同席した金子文雄会長は、阿部新社長に期待することについて、「全役職員、監督、コーチ、選手を巻き込んで、強いリーダーシップを持って課題に挑戦するとともに、INAC神戸のビジョンを進化させてもらいたい」とコメント。その言葉を受けて、阿部新社長は固い決意をこう述べている。「これまでクラブの皆様が築き上げてきた歴史や実績に