荷物配達通知や銀行からの緊急メッセージなどを偽造し、偽のウェブサイトを作って人々を騙したとして、Googleが中国に拠点を置く犯罪組織の「Outsider Enterprise」を提訴しました。google-v-outsider-enterprise-complaint | DocumentCloudhttps://www.documentcloud.org/documents/28239704-google-v-outsider-enterprise-complaint/How Google is combatting AI scams and dismantling the "Outsider Enterprise"https://blog.g