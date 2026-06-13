この記事をまとめると ■三菱「エクリプス」は左ハンドルのまま日本で販売されたスポーツカーだ ■2017年からは「エクリプスクロス」というSUVで再登場した ■アメリカやカナダで日産リーフをベースにした「エクリプススポーツバック」が販売される さまざまな姿に変身してきた「エクリプス」 数々の名車を世に送り出してきた三菱。そんな三菱においても、「エクリプス」だけはちょっと特殊だ。 1989年、いまでも語り継がれる