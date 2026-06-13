ボクシング元WBCライト級世界チャンピオンのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが6月2日に亡くなっていたことを、所属事務所が6月11日、公式SNSで発表した。引退後は俳優・タレントとして多くのドラマや番組に出演していたガッツさん。本誌も、インタビューや密着取材で何度もお世話になった。そのたびにガッツさんは「何でも聞いてくれ。俺にはNGはない、全部、OK牧場だ!」と語っていたのだが、唯一、「それは、墓場まで持って