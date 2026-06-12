中国国家映画局が指導し、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）と上海市人民政府が主催する第28回上海国際映画祭が、6月12日から21日まで上海で開催されます。今回の映画祭には125の国と地域から約4100本の応募作品が寄せられ、ガーナ、モザンビークなどの国から初めて応募があったほか、米州およびアフリカ地域の作品数も著しく増加しました。コンペティション部門のグランプリである金爵賞5部門の映画作品のう