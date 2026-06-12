JRの切符が変わります。JR東日本は現在使用している「磁気乗車券」を二次元コードが記載された「QR乗車券」に来年春から変更することを明らかにしました。切符の使い方がどうかわるのか取材しました。切符の歴史が来年から変わります。記者リポート「電車を乗る際に必要なこちらの切符 来年春から二次元コードが記載された切符に変更となります」JR東日本は来年春から近距離の切符について、磁気を使用した「磁