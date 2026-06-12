プロ野球セ・パ交流戦プロ野球セ・パ交流戦のロッテ―中日で飛び出した180キロ弾丸アーチに反響が広がっている。11日、ZOZOマリンスタジアムで行われた一戦で、中日の細川成也外野手が放った今季8号ソロにファンの視線が釘付けになった。細川は「6番・左翼」で先発。2点を追う4回2死走者なしの場面、ロッテ先発左腕・小島の真ん中に入った148キロ直球を完璧に捉えた。打球は一直線にバックスクリーン右へ。場内がどよめく、豪