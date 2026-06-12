岡山市内でスマートフォンで撮影6月11日午後9時ごろ赤：木星青：金星 2026年4月ごろから同年7月ごろにかけ、金星と木星が近づいた状態となっています。 6月11日の夜は、西の空で、金星の真下に木星が見え、“ほぼ上下に並ぶ”ようすが‶肉眼で”観察できました。写真は岡山市内でスマートフォンで撮影したものです。 ライフパーク倉敷科学センター(倉敷市)によりますと、こ