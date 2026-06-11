6月18日放送のフジテレビ『STAR』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント」 コブクロ「Starry Smile Story」 櫻坂46「What’s “KAZOKU”?」 DEAN FUJIOKA「LOVED ONE」 NiziU「SWEET NONFICTION」 WATWING「Present」 ※アーティスト名五十音順 ■メジャーデビュー25周年、コブクロが登場 今年