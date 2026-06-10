2026年6月、ゲームの大型発表が立て続けに起きた。3日の「State of Play」、6日の「Summer Game Fest」、8日の「Xbox Games Showcase」、そして9日の「Nintendo Direct」。E3という総本山が消えたいま、かつてE3に集中していた発表は複数の配信に分かれている。 （関連：『ドラゴンクエストモンスターズ4 枯れ木の国のビアンカ・フローラ』12月3日発売決定予約受付も開始） そこで本稿では、この1週間に