日本航空（JAL）が運航するエアバスA350-900型機の特別塗装機「DREAM SHO JET」（機体記号：JA08XJ）が6月10日、最終運航日を迎えた。米メジャーリーグ（MLB）のロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手を描いた特別機で、最終日は東京/羽田〜札幌/千歳・福岡線を各1往復する。DREAM SHO JETは2024年9月29日に就航。機体左側にはヘルメット姿、右側にはグラブを手にした姿を中心に、投打の「二刀流」で活躍する大谷選手を