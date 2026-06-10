レクサスが日本国内で開業したのは2005年8月30日のこと。開業20周年を記念したイベントが昨年より全国レクサス各ディーラーで実施されている。2026年5月23日にはレクサス北大路（京都市北区）がホテルオークラ京都にて「LEXUS開業20周年 感謝のつどい」を開催。約700名のオーナーが招待された。京都トヨタ自動車株式会社 代表取締役社長 芳賀将英氏の挨拶に始まり、フリーアナウンサーの森 武史氏の総合司会のもと、自動車ジャーナ