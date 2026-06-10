お笑いコンビ「ますだおかだ」の岡田圭右（57）が9日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）で、所属する松竹芸能の芸人事情を語った。この日は「蔵出し大放出！禁断の未公開トークSP」。その中で岡田は、番組出演の経緯について「我が松竹芸能的にも若手を佐久間さんに売り込みたい思いがある」といい、「佐久間さん、松竹芸能を助けてください」と、テレビプロデューサーの佐久