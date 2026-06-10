大型SUVが全面刷新、力強いデザインへアウディが大型SUV『Q7』のフルモデルチェンジを実施した。3代目となる新型では、大胆なデザイン、未来的なインテリア、そして力強いV6ディーゼルエンジンを搭載して、BMW X5やボルボXC90などのライバルに挑む。ドイツでの価格は8万7900ユーロ（約1630万円）から。【画像】3列7人乗りSUVが大幅アップデート！ デザイン全面刷新【3代目となった新型アウディQ7を詳しく見る】全21枚新型Q7は、