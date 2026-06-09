お笑いタレントの平野ノラが８日までにオフィシャルブログを更新。カッサにハマったことを報告し、“観覧注意”の施術後写真を公開した。 ５日に更新したブログで、「歯医者やマッサージ」と体のケアに時間を充てたことや「高濃度ビタミンC点滴」と腕に点滴のルートを確保した写真、点滴バッグの写真を公開した平野。「頭皮用の強めのカッサを注文！ めちゃくちゃ楽しみ」と頭皮ケア用のアイテムについても触れていた。 翌６日は